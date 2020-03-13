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В Италии за сутки умерли 250 пациентов с COVID-19


13.3.2020 23:22
В Италии за сутки умерли 250 пациентов с COVID-19Фото: vk.com

В Италии в течение минувших суток число смертельных исходов среди пациентов с  новым коронавирусом увеличилось на 250, заявил руководитель департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Согласно последним официальным данным, жертвами COVID-19 в Италии стали уже 1266 человек.

Как заявил Анджело Боррелли, общее число инфицированных новым коронавирусом сейчас составляет 14 955. По количеству зараженных этим заболеванием Италия сейчас занимает второе место после Китая, где в конце прошлого года началась вспышка.

Ранее российские власти приняли решение о временном запрете на въезд для граждан Италии. Как указывается на сайте правительства РФ, где появилось соответствующее распоряжение кабмина от 12 марта, итальянцам пока не будут выдавать визы. Введение ограничений обусловлено необходимостью борьбы с распространением коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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