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В Ингушетии задержали участников перестрелки, в которой погиб человек и пострадали полицейские
14.3.2020 12:11
Фото: irk.today
После ЧП в селе Экажево полиция задержала четырех мужчин, которые подозреваются в причастности к инциденту, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник.
В результате стрельбы погиб один человек, двое полицейских получили ранения.
Правоохранительные органы Ингушетии установили личность нескольких подозреваемых в участии в перестрелке, после чего были задержаны четверо мужчин. Все они уже доставлены в отдел полиции, проводится допрос.
По данным источника, все фигуранты являются членами влиятельной баталхаджинской организации.
Состояние двух сотрудников полиции врачи оценивают как средней степени тяжести.
Одновременно правоохранители проводят проверку по факту сообщений о еще одном происшествии. По данным СМИ, на территории того же села Экажево неизвестные обстреляли автомобиль Hyundai Solaris из огнестрельного оружия. Предположительно, инцидент также связан с конфликтом тейпа Костоевых с членами баталхаджинской организации.
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