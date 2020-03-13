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В Ингушетии один человек погиб в перестрелке, ранены двое полицейских
13.3.2020 21:40
Фото: twimg.com
ЧП случилось на территории Назрановского района Ингушетии.
В результате конфликта между представителями двумя тейпами произошла перестрелка, в которой погиб местный житель.
По предварительным данным, отношения выясняли молодые люди из двух тейпов, передает агентство "Интерфакс-Юг". Со ссылкой на информированный источник уточняется, что конфликт произошел вследствие сложившихся ранее неприязненных отношений. Ссора постепенно переросла в перестрелку, в ходе которой один из участников конфликта был тяжело ранен и позже скончался.
Обстоятельства инцидента устанавливает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации другого источника, между жителями населенного пункта Экажево произошел конфликт на бытовой почве. Помимо участников ссоры, ранения получили полицейские, прибывшие к месту происшествия.
Отмечается, что неприязненные отношения между семьей Костоевых и членами баталхаджинской секты начался еще более года назад, когда в конце 2018 года был убит Ибрагим Белхороев (Иби). После гибели одного из своих лидеров члены указанной религиозной организации заподозрили Костоева в причастности к убийству и устроили за ним слежку.
После того, как Костоевы схватили членов секты, старейшины этого села в течение нескольких месяцев вели переговоры с участием авторитетных религиозных деятелей. В результате разгорающийся конфликт между двумя тейпами удалось погасить. Однако когда Костоевы пытались окончательно урегулировать ситуацию и отправились к членам данного религиозного течения, по предварительным данным, Арапиевым, вновь началась перепалка, обернувшаяся стрельбой. Отмечается, что жертвой вновь обострившегося конфликта стал один из Арапиевых.
Правнук одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагим Белхароев (Иби) был убит в Назрани 31 декабря 2018 года, примерно в 00:30 по местному времени. Обстрелу со стороны неизвестных подверглась машина Hyundai Solaris. В автомобиле, который находился на перекрестке улиц Осканова и Пионерская, в тот момент ехали два человека - водитель и его пассажир. 28-летний водитель машины попал с ранением в больницу, а 46-летний житель республики скончался на месте.
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