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Трамп объявил о введении режима ЧС
11:29
Фото: cand.com.vn
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сегодня сделал официальное объявление о введении в стране режима ЧС из-за распространения коронавируса.
В ходе выступления, состоявшегося в Белом доме, американский лидер объяснил суть предстоящих изменений.
Как заявил Дональд Трамп, он официально объявляет "о введении режима чрезвычайной ситуации" на территории Соединенных Штатов. Американский лидер пояснил, что это даст возможность Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом дополнительные средства.
Предполагается, что из фонда помощи при бедствиях могут выделить на эти цели до пятидесяти миллиардов долларов.
Трамп также указал, что американские власти намерены предпринять дополнительные действия для повышения эффективности борьбы с распространением коронавируса. В частности, речь идет о том, чтобы существенно увеличить "возможность проводить тесты". Все, кому необходимо пройти такое исследование, смогут сделать это быстро и безопасно, пояснил президент.
По последним официальным данным, в США Covid-19 выявили у более 1,7 тыс. человек, по меньшей мере сорок из них скончались.
Ранее в Пекине высказали предположения о том, что коронавирус в китайский город Ухань могли завезти американские военные.
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