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В Пекине допускают, что COVID-2019 в Ухань могли завезти американцы
04:49
Фото: livejournal.com
Как заявил представитель китайского дипломатического ведомства, коронавирус в город Ухань могли завезти военные Соединенных Штатов, передает ТАСС.
При этом в МИД пока не уточнили, каким именно образом американцы могли спровоцировать столь масштабную вспышку коронавируса.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, нового типа коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Ухане в конце декабря, мог быть завезен в этот город американскими военными. Своими предположениями китайский дипломат поделился в Twitter.
В частности, Чжао Лицзянь задался вопросами о том, когда именно на территории Соединенных Штатов был выявлен "нулевой" пациент и сколько людей оказались инфицированными на текущий момент, а также в каких больницах им сейчас оказывабт помощь.
Возможно, "именно американские военные привезли эпидемию в Ухань", заявил представитель МИД Китая и призвал американские власти к откровенности и обнародованию исчерпывающих сведений о зараженных COVID-2019.
Ранее Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку COVID-2019 пандемией - случаи заражения выявлены уже более чем в ста странах, в том числе, в России. На сегодняшний день в мире больны свыше 118 тыс. человек, более 4,2 тыс. из них скончались.
Напомним, не так давно китайские дипломаты заявили о том, что Пекин не намерен извиняться за COVID-2019.
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