|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Назрани совершено покушение на правнука ингушского святого
18:30
Фото: rl0.ru
В Назрани неизвестными застрелен потомок ингушского святого Батал-Хаджи Белхароева, передают российские СМИ.
Покушение на правнука почитаемого шейха Батал-Хаджи Белхароева совершено в ночь на понедельник, 31 декабря.
Как рассказали представители регионального СУ СКР, примерно в 00:30 по местному времени обстрелу со стороны неизвестных подверглась машина Hyundai Solaris. В автомобиле, который находился на перекрестке улиц Осканова и Пионерская, в тот момент ехали два человека - водитель и его пассажир.
46-летний местный житель, сидевший на пассажирском месте, практически сразу умер от полученных огнестрельных ранений. 28-летнего водителя с серьезными травмами экстренно доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. За жизнь раненого молодого человека сейчас продолжают бороться врачи.
Криминалисты, осматривая место ЧП, нашли гильзы калибров 7,62 и 5,45 миллиметра.
Позднее стало известно, что жертвой преступления стал Ибрагим Белхароев. В прошлом на жизнь потомка шейха Батал-Хаджи уже неоднократно покушались, в частности, осенью 2008 года. В результате подрыва машины Mercedes Brabus в Назрани тогда был ранен Белхароев и еще один человек. Через восемь лет автомобиль правнука ингушского святого сожгли у его дома.
По факту покушения возбуждено уголовное дело, ведется расследование, заявили в республиканском следственном ведомстве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|