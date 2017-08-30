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В Назрани совершено покушение на правнука ингушского святого


18:30
В Назрани совершено покушение на правнука ингушского святогоФото: rl0.ru

В Назрани неизвестными застрелен потомок ингушского святого Батал-Хаджи Белхароева, передают российские СМИ.

Покушение на правнука почитаемого шейха Батал-Хаджи Белхароева совершено в ночь на понедельник, 31 декабря.

Как рассказали представители регионального СУ СКР, примерно в 00:30 по местному времени обстрелу со стороны неизвестных подверглась машина Hyundai Solaris. В автомобиле, который находился на перекрестке улиц Осканова и Пионерская, в тот момент ехали два человека - водитель и его пассажир.

46-летний местный житель, сидевший на пассажирском месте, практически сразу умер от полученных огнестрельных ранений. 28-летнего водителя с серьезными травмами экстренно доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. За жизнь раненого молодого человека сейчас продолжают бороться врачи.

Криминалисты, осматривая место ЧП, нашли гильзы калибров 7,62 и 5,45 миллиметра.

Позднее стало известно, что жертвой преступления стал Ибрагим Белхароев. В прошлом на жизнь потомка шейха Батал-Хаджи уже неоднократно покушались, в частности, осенью 2008 года. В результате подрыва машины Mercedes Brabus в Назрани тогда был ранен Белхароев и еще один человек. Через восемь лет автомобиль правнука ингушского святого сожгли  у его дома.

По факту покушения возбуждено уголовное дело, ведется расследование, заявили в республиканском следственном ведомстве.

Автор: Злата Богатова

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