Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Назрани совершено покушение на правнука ингушского святого

18:30

Фото: rl0.ru



В Назрани неизвестными застрелен потомок ингушского святого Батал-Хаджи Белхароева, передают российские СМИ.



Покушение на правнука почитаемого шейха Батал-Хаджи Белхароева совершено в ночь на понедельник, 31 декабря.



Как рассказали представители регионального СУ СКР, примерно в 00:30 по местному времени обстрелу со стороны неизвестных подверглась машина Hyundai Solaris. В автомобиле, который находился на перекрестке улиц Осканова и Пионерская, в тот момент ехали два человека - водитель и его пассажир.



46-летний местный житель, сидевший на пассажирском месте, практически сразу умер от полученных огнестрельных ранений. 28-летнего водителя с серьезными травмами экстренно доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. За жизнь раненого молодого человека сейчас продолжают бороться врачи.



Криминалисты, осматривая место ЧП, нашли гильзы калибров 7,62 и 5,45 миллиметра.



Позднее стало известно, что жертвой преступления стал Ибрагим Белхароев. В прошлом на жизнь потомка шейха Батал-Хаджи уже неоднократно покушались, в частности, осенью 2008 года. В результате подрыва машины Mercedes Brabus в Назрани тогда был ранен Белхароев и еще один человек. Через восемь лет автомобиль правнука ингушского святого сожгли у его дома.



По факту покушения возбуждено уголовное дело, ведется расследование, заявили в республиканском следственном ведомстве.



Автор: Злата Богатова

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