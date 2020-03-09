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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницыПод Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницы
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницы


9.3.2020 21:24
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницыФото: pravda.ru

Поиски тела 13-летней девочки, пропавшей еще 7 марта, продолжаются, передает ТАСС.

В рамках расследования, начатого по уголовному делу по статье "убийство", полиция задержала 35-летнего жителя Котовска.

Как стало известно, в Тамбовской области задержан мужчина, подозреваемый в причастности к гибели 13-летней девочки. Школьница пропала вечером минувшей субботы, 7 марта, сразу после чего были начаты ее поиски.

О ходе расследования журналистам рассказала старший помощник главы регионального СУ СКР Елена Крясна. По ее словам, задержанный сообщил о ДТП, случившемся в тот роковой вечер. Мужчина пояснил, что сбил ребенка, возвращавшегося с дискотеки, на одной из улиц населенного пункта Бокино.

Совершив наезд на девочку на легковом автомобиле, 35-летний житель Котовска решил, что школьница погибла. Пытаясь скрыть следы преступления, он вывез тело ребенка на своей машине к водоему и бросил в воду.

Ранее стало известно о задержании несовершеннолетнего сына судьи, который подозревается в убийстве сверстника.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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