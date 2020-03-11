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В Тамбовской области найдена мертвой 13-летняя девочка
11.3.2020 22:11
Фото: barlamane.com
Останки школьницы, пропавшей еще 7 марта, обнаружили в лесном массиве, хотя подозреваемый утверждал, что выбросил тело в воду.
Информацию об обнаружении девочки подтвердили в пресс-служба регионального СУ СКР.
Как сообщили представители Следственного управления СКР по Тамбовской области, тело девочки нашли вечером 11 марта. Останки были обнаружены в лесном массиве неподалеку от города Котовска. Отмечается, что тело школьницы, было закопано в землю. Другие обстоятельства пока не уточняются.
13-летняя девочка пропала еще 7 марта в населенном пункте Бокино Тамбовской области. Ребенок отправился на дискотеку, которая проходила в местном Доме культуре. Школьница пропала по пути домой.
Вскоре после исчезновения девочки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В поисковой операции было задействовано свыше шестисот человек - спасатели и полицейские, сотрудники СКР и волонтеры, а также неравнодушные местные жители.
9 мата был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к гибели девочки. На следующий день суд Ленинского районного суда Тамбова по ходатайству следователя арестовал 35-летнего жителя Котовска. По словам задержанного, он ехал по селу Бокино на легковом автомобиле и сбил школьницу. Решив, что девочка мертва, он якобы вывез ее к водоему и бросил тело в воду, надеясь скрыть следы преступления.
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