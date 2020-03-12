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В России выявлено еще шесть человек с коронавирусом
12.3.2020 21:56
Фото: livejournal.com
За последние сутки в РФ было выявлено шесть новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с заболеванием, четверо граждан находятся в Москве.
По последним официальным данным, один пациент с коронавирусом был выявлен на территории Краснодарского края, еще один - в Калининграде. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в России возросло до тридцати четырех человек.
Как пояснили представители оперативного штаба, все граждане, у которых подтвердился диагноз, не так давно возвратились из страны, где сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
Ранее на карантин из-за коронавируса отправили министра обороны Норвегии.
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