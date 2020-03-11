|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Норвегии министра обороны отправили на карантин из-за коронавируса
11.3.2020 16:05
Фото: vlentu.ru
Главу Министерства обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена отправили на карантин в связи с подозрениями в том, что он может быть заражен новым типом коронавируса.
Об этом рассказывает издание Aftenposten.
Как стало известно, министр уже изменил свое деловое расписание, отменив запланированные на ближайшие дни официальные встречи и посещения. Франка Бакке-Йенсена поместили на карантин из-за подозрений на коронавирус.
Отмечается, что врачи еще не подтвердили окончательный диагноз. Министру предстоит пройти еще одно тестирование, но в ведомстве уже выразили готовность принять меры, если речь действительно пойдет о необходимости предотвращать распространение коронавируса.
По последним официальным данным, в Норвегии новое заболевание диагностировали уже у 169 человек.
Ранее стало известно о первом случае инфицирования в парламенте Италии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|