|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Назван самый эффективный метод борьбы с алкоголизмом
11.3.2020 21:28
Фото: livejournal.com
По мнению американских ученых, наиболее результативным методом на сегодняшний день можно считать классическую программу "12 шагов", применяемая по всему миру на протяжении более чем восьмидесяти лет.
Результативность различных способов борьбы с алкоголизмом решили проанализировать исследователи из Стэнфорда, передает ТАСС.
Сравнив уровень эффективности известных способов борьбы с алкоголизмом, американские ученые пришли к заключению о том, что самой лучшей может считаться классическая программа "12 шагов", созданная в Соединенных Штатах в конце 30-х годов прошлого века. Статья, в которой ученые делятся своими выводами, размещена в Cochrane Database of Systematic Reviews.
Как поясняет один из авторов этого исследования, профессор Стэнфордского университета Кит Хамфрис, разные версии этой программы "12 шагов" оказались одинаково эффективными применительно к молодежи и старшему поколению, мужчинам и женщинам, гражданским и ветеранам войн, а также жителям различных государств.
Ранее стало известно о гибели двадцати семи человек в Иране, которые в течение суток скончались от употребления поддельного алкоголя в Иране. По меньшей мере семь из них пытались с помощью спиртного вылечиться от коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|