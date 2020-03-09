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В Иране за сутки 27 человек умерли из-за поддельного спиртного
9.3.2020 21:13
Фото: vsdn.ru
Как стало известно, в течение суток от употребления поддельного алкоголя в Иране скончались двадцать семь человек. По предварительным данным, по меньшей мере семь человек от этого числа пытались с помощью спиртного вылечиться от коронавируса.
О случившемся рассказывает пресс-служба Университета медицинских наук Ахваза. ЧП случилось на территории провинции Хузестан, которая находится в юго-западной части страны. За последние дни в регионе было зафиксировано более двухсот отравлений метиловым спиртом.
Как пояснили представители университета, погибшие и пострадавшие пили поддельные алкогольные напитки, в состав которых входил метилен.
Известно также, что не менее семи человек употребляли спиртное, чтобы излечиться от коронавируса. Установлено, что соответствующие ложные сведения они нашли в Сети. Комментируя трагическое происшествие, ученые подчеркивают, что ни специальных лекарств, ни вакцин, защищающих именно от нового коронавируса пока еще не создано.
По последним официальным данным, число зараженных COVID-19 в мире уже превысило 110 тыс. человек.
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