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Первый случай коронавируса зафиксировали в парламенте Италии
11.3.2020 14:47
Фото: tvc.ru
Парламент Италии
Положительным оказался тест на коронавирус, который сдал депутат итальянского парламента Клаудио Педраццини.
В настоящее время парламентарий и контактировавшие с ним люди уже помещены на карантин, пишут зарубежные СМИ.
Накануне вечером итальянские власти сообщили о том, что от коронавируса нового типа в стране скончался 631 человек, причем цифра увеличилась на треть за последние сутки. В общей сложности в Италии заболевание выявили у 8514 человек.
Более тысячи пациентов признаны выздоровевшими и уже смогли покинуть медицинские учреждения, отмечалось в официальном сообщении руководства страны.
Ранее в Испании коронавирусом заболел ребенок из школы, где учатся дочери короля. Мальчик и его родители незадолго до этого ездили в Италию.
Позже Италия возглавила печальный список по уровню смертности от нового заболевания.
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