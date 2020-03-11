ИнтерНовости - новости в стране и мире
В межгалактической среде локализовали мощный источник ультрафиолета
В межгалактической среде локализовали мощный источник ультрафиолета
В Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенком
В Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенком
В США задержали россиянина по подозрению в хищении личных данных
В США задержали россиянина по подозрению в хищении личных данных
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На советника главы СНБО Украины напали националистыНа советника главы СНБО Украины напали националисты
Актер Том Хэнкс заразился коронавирусомАктер Том Хэнкс заразился коронавирусом
Как легко и быстро повысить уникальность любой студенческой работы? Как легко и быстро повысить уникальность любой студенческой работы?
В Республике Алтай школьник попал в больницу после драки с поножовщинойВ Республике Алтай школьник попал в больницу после драки с поножовщиной
Первый случай коронавируса зафиксировали в парламенте ИталииПервый случай коронавируса зафиксировали в парламенте Италии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 9. Лучший ученикЦветы жизни. 9. Лучший ученик
Цветы жизни. 8. Богатая подругаЦветы жизни. 8. Богатая подруга
Цветы жизни. 7. Поиски и сомненияЦветы жизни. 7. Поиски и сомнения
Цветы жизни.6. Свои проблемыЦветы жизни.6. Свои проблемы
Цветы жизни. 5. ПациентыЦветы жизни. 5. Пациенты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Первый случай коронавируса зафиксировали в парламенте Италии


11.3.2020 14:47
Парламент ИталииФото: tvc.ru
Парламент Италии

Положительным оказался тест на коронавирус, который сдал депутат итальянского парламента Клаудио Педраццини.

В настоящее время парламентарий и контактировавшие с ним люди уже помещены на карантин, пишут зарубежные СМИ.

Накануне вечером итальянские власти сообщили о том, что от коронавируса нового типа в стране скончался 631 человек, причем цифра увеличилась на треть за последние сутки. В общей сложности в Италии заболевание выявили у 8514 человек.

Более тысячи пациентов признаны выздоровевшими и уже смогли покинуть медицинские учреждения, отмечалось в официальном сообщении руководства страны.

Ранее в Испании коронавирусом заболел ребенок из школы, где учатся дочери короля. Мальчик и его родители незадолго до этого ездили в Италию.

Позже Италия возглавила печальный список по уровню смертности от нового заболевания.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Майкопе водитель расстрелял пешеходаВ Майкопе водитель расстрелял пешехода
Найден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округаНайден мертвым глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа
Актер Том Хэнкс заразился коронавирусомАктер Том Хэнкс заразился коронавирусом
В Китае под завалами рухнувшей гостиницы остаются 22 человекаВ Китае под завалами рухнувшей гостиницы остаются 22 человека
Пекин не намерен извиняться за COVID-2019Пекин не намерен извиняться за COVID-2019

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru