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Италия вышла на первое место по летальности коронавируса
9.3.2020 11:18
Фото: vk.com
В Италии зафиксирован резкий рост количества летальных исходов среди заразившихся коронавирусом COVID-19, поэтому страну можно считать лидером по уровню смертности от этого заболевания.
По последним официальным данным, на территории Италии сейчас умирает каждый двадцатый пациент, зараженный COVID-19.
Уровень смертности от коронавируса в Италии сейчас составляет 4,96%. В общей сложности в стране зафиксировано более семи тысяч заболевших.
На втором месте этого печального списка - Иран, передает РИА Новости. В этой стране скончались 2,96% заразившихся. Китай, где в конце прошлого года началась вспышка, по уровню смертности от нового коронавируса занимает третью строчку.
Наименьший уровень летальных исходов в странах, которые оказались самыми неблагополучными по коронавирусу, в Южной Корее - там умерли 0,68% заразившихся.
Кроме того, Италия стала второй страной в мире после Китая по количеству официально подтвержденных случаев инфицирования. Учитывая, что в стране больны уже более 7,3 тысяч человек, власти уже объявили беспрецедентные ограничительные меры в ряде северных регионов.
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