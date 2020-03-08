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Задержан несовершеннолетний сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника в Колпино
8.3.2020 12:40
Фото: vk.com
Юношу, который подозревается в убийстве 14-летнего приятеля, задержали в Пушкине, передает сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Преступление было совершено накануне вечером.
Как сообщили ранее представители СКР, вечером минувшей субботы, 7 марта, тело 14-летнего школьника с признаками насильственной смерти было найдено в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино.
Причиной смерти подростка стало огнестрельное ранениее головы. По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
В СМИ появились сообщения о том, что в школьника стреляли около квартиры, где проживает судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Подозрения пали на сына судьи, который сбежал с места происшествия. Силовики, взявшие квартиру штурмом вскоре после ЧП, никого там не обнаружили.
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