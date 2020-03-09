Новости шоу-бизнеса

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В мире COVID-19 диагностировали почти у 110 тыс. человек
9.3.2020 12:33
Фото: livejournal.com
Общее количество зараженных новым коронавирусом в мире продолжает увеличиваться и составляет уже 109 045 человек по всему миру.
Данные по состоянию на утро понедельника публикует гонконгское издание South China Morning Post.
Как пишет газета, в общей сложности в мире излечились более 60 тыс. пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.
Согласно официальным данным, на материковую территорию Китая приходится 80 735 подтвержденных случаев коронавируса. За пределами КНР заболевание выявили у 28 310 человек - за сутки число зараженных возросло более чем на четыре тысячи.
Количество жертв COVID-19 (кроме материкового Китая) за последний день увеличилось с 500 до 699 человек.
Ранее Италия стала лидером печального списка по уровню летальности коронавируса. По последним официальным данным, на территории этой сейчас умирает каждый двадцатый пациент, зараженный COVID-19. Заболевание выявили у 7 375 жителей Италии, скончались уже 366 человека.
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