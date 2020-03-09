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В Китае под завалами рухнувшей гостиницы остаются 22 человека
9.3.2020 11:45
Фото: livejournal.com
Местные власти ранее подтвердили гибель десяти человек. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Официальных комментариев о возможных причинах ЧП до сих пор не последовало, передает ТАСС.
Сотрудники спасательных служб продолжают поиски людей под завалами обрушившейся вечером 7 марта в городе Цюаньчжоу гостиницы. Как заявили представители администрации китайской провинции Фуцзянь на востоке страны, под рухнувшими конструкциями сейчас остаются двадцать человека.
По уточненным данным, в момент обрушения в семиэтажном здании отеля "Синьцзя" находился семьдесят один человек. Сорок девять человек были извлечены живыми, десять от полученных ранений скончались. В поисково-спасательной операции задействовано свыше тысячи человек - пожарных, военных, сотрудников полиции и медработников.
В этом отеле ранее размещались на карантин люди, контактировавшие с пациентами, инфицированными новым коронавирусом. Известно также, что в гостинице проводились ремонтные работы.
Здание возвели в 2013 году, спустя пять лет его было решено обустроить под отель. Площадь каждого этажа составляет около 1 тыс. кв. м, пишут китайские СМИ.
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