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В Китае обрушилось здание отеля: под завалами десятки человек


8.3.2020 11:16
В Китае обрушилось здание отеля: под завалами десятки человекФото: livejournal.com

После обрушения гостиницы в Китае под завалами оказались по меньшей мере сорок человек, передает телевизионный канал CGTN.

Сведений о причинах ЧП пока не поступало.

В китайской провинции Фуцзянь продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения отеля. Экстренным службам уже удалось извлечь из-под завалов по меньшей мере тридцать два человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Как передает "Би-би-си" со ссылкой на китайские СМИ, ранее в этой гостинице размещались на карантин люди, которые вступали в контакт с пациентами, инфицированными новым коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

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