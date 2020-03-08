|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае обрушилось здание отеля: под завалами десятки человек
8.3.2020 11:16
Фото: livejournal.com
После обрушения гостиницы в Китае под завалами оказались по меньшей мере сорок человек, передает телевизионный канал CGTN.
Сведений о причинах ЧП пока не поступало.
В китайской провинции Фуцзянь продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения отеля. Экстренным службам уже удалось извлечь из-под завалов по меньшей мере тридцать два человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Как передает "Би-би-си" со ссылкой на китайские СМИ, ранее в этой гостинице размещались на карантин люди, которые вступали в контакт с пациентами, инфицированными новым коронавирусом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|