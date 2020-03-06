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В России выявлено еще четверо пациентов с коронавирусом
17:02
Фото: vk.com
За последние сутки российские эпидемиологи зарегистрировали еще четыре случая заражения COVID-19.
Об этом информирует федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
По данным агентства "Интерфакс", трех пациентов, заразившихся COVID-19, уже поместили в Липецкую областную инфекционную больницу. Петербурженка с коронавирусом будет получать медицинскую помощь в Боткинской больнице. Все, у кого было диагностировано заболевание не так давно вернулись из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах.
По последним официальны данным, общее количество выявленных в России случаев заражения COVID-19 возросло до четырнадцати. Кроме того, в Казани под наблюдением медиков остаются трое туристов, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess. Позже у них также диагностировали коронавирус.
Ранее стало известно о том, что новый коронавирус все же добрался до Ватикана.
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