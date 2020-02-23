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Вернувшиеся в РФ с лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо
23.2.2020 21:24
Фото: arnapress.kz
Восьмерых россиян с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, доставили в Казань, передает агентство "Интерфакс". Среди тех, кому предстоит провести ближайшие две недели в условиях карантина, есть ребенок.
Минувшей ночью в отдельный бокс инфекционной больницы в Казани поместили восемь россиян, которые ранее совершали круиз на лайнере Diamond Princess. По данным агентство, четверо из вернувшихся в РФ — жители Татарстана, среди них есть ребенок, возраст которого не уточняется.
Как рассказала журналистам официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова, все россияне чувствуют себя хорошо, никаких симптомов у них не выявлено, температура остается нормальной.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова информировала о возвращении в Россию россиян, у троих из которых во время нахождения на карантинном лайнере обнаружили коронавирус. По словам Голиковой, заболевание в данном случае протекает в довольно легкой форме, нет сильно выраженных симптомов, не говоря уже о каких-либо осложнениях.
Напомним, из-за вспышки коронавируса отменил все спектакли театр "Ла Скала" в Милане.
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