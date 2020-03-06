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Коронавирус все же добрался до Ватикана
6.3.2020 15:15
Фото: turproezdka.ru
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Ватикане, передают зарубежные СМИ.
После выявления пациента амбулаторные службы государства приостановили деятельность в целях проведения тщательной дезинфекции.
Сегодня утром пришлось на время приостановить деятельность всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы провести дезинфекцию помещений, передает ANSA.
Как заявил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни, заболевание было выявлено у одного из пациентов. При этом службы скорой помощи не прерывали свою работу.
По последним данным, на территории Италии COVID-19 обнаружили уже у более 3,8 тыс. человек. Скончались 148 заболевших, свыше четырехсот были признаны выздоровевшими и покинули больницы.
Ранее в Ватикане опровергли слухи о том, что папа римский Франциск мог заразиться коронавирусом. Причиной для появления такой информации в СМИ стало недомогание понтифика, из-за которого он в течение трех дней подряд отменял официальные мероприятия и аудиенции.
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