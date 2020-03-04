|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Девочкам не стоит учиться в школе, заявил протоиерей Смирнов
4.3.2020 21:21
Фото: livejournal.com
Известный своими резонансными высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек в России. По мнению представителя РПЦ, вместо школьных занятий для них будет полезнее готовиться к материнству.
На эту тему священник рассуждал во время интервью изданию "Радонеж".
Дмитрию Смирнову был задан вопрос о том, где родителям искать помощи в воспитании детей, если не у старших родственников. В ответ протоиерей заявил, что помощников "надо себе родить". Священник поделился рассказом о прихожанке, которая не стала отправлять свою семилетнюю дочь в школу. По словам представителя РПЦ, ребенок вместо уроков помогал матери управляться с младенцем.
Смирнов подчеркнул, что одобряет действия этой прихожанки. Священник добавил, что для девочек гораздо важнее уметь ухаживать за детьми, а не писать и читать. В школе, по его мнению, дети могут лишь "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям". Девочка, не посещающая школу, "будет уже готовая мама".
Не так давно огромный общественный резонанс вызвали слова протоиерея о современных россиянках, которые решаются на незарегистрированные отношения. Димитрий Смирнов назвал их "бесплатными проститутками".
Ранее митрополит Иларион, возглавляющий синодальный Отдел внешних церковных связей РПЦ, заявил о том, что для православных вполне естественно знакомиться с девушками в храмах. Напомнив об известной поговорке о том, что браки заключаются на небесах, священнослужитель добавил, что немало церковных людей знакомились со своими будущими супругами именно в храме - на церковном клиросе либо во внебогослужебное время.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|