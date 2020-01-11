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В РПЦ назвали храмы местом, подходящим для знакомств
11.1.2020 20:58
Фото: smi2.net
Для православных вполне естественно знакомиться с девушками в храмах, заявил митрополит Иларион, возглавляющий синодальный Отдел внешних церковных связей.
По его словам, в этом месте "может зародиться не только личное знакомство, но и любовь".
Речь об этом шла в передаче "Церковь и мир", которая в субботу была показана в эфире телевизионного канала "Россия-24".
По словам митрополита, было бы весьма странно, если бы люди посещали церкви лишь в поисках невест, ведь "храм - это дом Божий". Вместе с тем, атмосфера в храме представляет собой достаточно естественную ситуацию, где православный христианин может познакомиться с православной христианкой.
Вспомнив известную поговорку о том, что браки заключаются на небесах, митрополит отметил, что много церковных людей, позже ставших супругами, знакомились как раз в храмах. Это происходило как на церковном клиросе, когда исполнялись какие-то церковные послушания, либо во внебогослужебное время. В результате начиналось общение, постепенно перераставшее в любовь.
Митрополит добавил, что иногда чувство возникает с самого первого взгляда. В таких случаях важно его не упустить - верующему стоит без стеснения подойти к девушке и начать с ней беседу.
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