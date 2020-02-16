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Протоиерей Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»
16.2.2020 11:44
Фото: selcdn.ru
Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил современных россиянок, которые решаются на незарегистрированные отношения, "бесплатными проститутками". Высказывания на тему гражданского брака в современном российском обществе прозвучали во время встречи с членами православного сообщества OrthodoxBRO и уже успели вызвать большой резонанс.
Возглавляющий патриаршую комиссию по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил о том, что россиянки сейчас и "сами не понимают, что такое брак". Им не нравится считать себя бесплатными проститутками, поэтому женщины начинают говорить, что вступили в гражданский брак, полагает протоиерей.
Однако в действительности такие женщины лишь "просто бесплатно" оказывают услуги. При этом никто не воспринимает их за настоящих жен, подчеркнул священнослужитель. Димитрий Смирнов добавил, что в нашей стране количество замужних женщин на миллионы превышает число женатых мужчин. Причина этого заключается в том, что мужчины, будучи в гражданском браке, не считают своих спутниц за жен.
Высказывания, прозвучавшие в ходе встречи с участниками OrthodoxBRO, быстро распространились в социальных сетях и СМИ и уже вызвали большой резонанс.
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