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В Греции пограничники застрелили нелегального мигранта
4.3.2020 16:25
Фото: rua.gr
Правоохранительные органы Греции были вынуждены открыть огонь по нелегальным мигрантам, которые пытались пересечь границу.
В результате инцидента погиб один человек, еще пятеро были ранены, передает Anadolu Ajansi.
Со ссылкой на источники в администрации турецкой провинции Эдирне, которая граничит с Грецией, уточняется, что огонь по мигрантам вели полицейские и пограничники.
Уточняется, что греческие силовики использовали резиновые и металлические пули, стреляя на поражение. Кроме того, незадолго до стрельбы против сирийских беженцев, которые скопились у пограничных ворот, начали применять слезоточивый газ.
Ранее агентство Reuters сообщило о столкновениях, которые начали происходить на границе Турции и Греции. Отмечалось, что натиск мигрантов, помимо пограничников и полицейских, сдерживают военные. В районе происшествия также были замечены машины пожарной службы.
На прошлой неделе власти Турции, на территории которой находятся около 3,7 млн беженцев из Сирии, заявили об открытии границ с ЕС. В результате в сторону стран содружества устремились около 130 тыс. мигрантов.
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