ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минобороны Турции заявили, что военные сбили самолет сирийских ВС
В Минобороны Турции заявили, что военные сбили самолет сирийских ВС
Группе Little Big предсказали провал на «Евровидении» в Роттердаме
 Группе Little Big предсказали провал на «Евровидении» в Роттердаме
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 92 тысячи
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 92 тысячи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Девочкам не стоит учиться в школе, заявил протоиерей СмирновДевочкам не стоит учиться в школе, заявил протоиерей Смирнов
Премьер-министра Украины Гончарука отправляют в отставкуПремьер-министра Украины Гончарука отправляют в отставку
В Астрахани встало на карантин судно из Ирана, один моряк в больницеВ Астрахани встало на карантин судно из Ирана, один моряк в больнице
В Греции пограничники застрелили нелегального мигрантаВ Греции пограничники застрелили нелегального мигранта
Под Севастополем вандалы разгромили могилу неизвестного солдатаПод Севастополем вандалы разгромили могилу неизвестного солдата

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Греции пограничники застрелили нелегального мигранта


4.3.2020 16:25
В Греции пограничники застрелили нелегального мигрантаФото: rua.gr

Правоохранительные органы Греции были вынуждены открыть огонь по нелегальным мигрантам, которые пытались пересечь границу.

В результате инцидента погиб один человек, еще пятеро были ранены, передает Anadolu Ajansi.

Со ссылкой на источники в администрации турецкой провинции Эдирне, которая граничит с Грецией, уточняется, что огонь по мигрантам вели полицейские и пограничники.

Уточняется, что греческие силовики использовали резиновые и металлические пули, стреляя на поражение. Кроме того, незадолго до стрельбы против сирийских беженцев, которые скопились у пограничных ворот, начали применять слезоточивый газ.

Ранее агентство Reuters сообщило о столкновениях, которые начали происходить на границе Турции и Греции. Отмечалось, что натиск мигрантов, помимо пограничников и полицейских, сдерживают военные. В районе происшествия также были замечены машины пожарной службы.

На прошлой неделе власти Турции, на территории которой находятся около 3,7 млн беженцев из Сирии, заявили об открытии границ с ЕС. В результате в сторону стран содружества устремились около 130 тыс. мигрантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В США при стрельбе на пивоваренном заводе погибли 7 человекВ США при стрельбе на пивоваренном заводе погибли 7 человек
В Уфе открылась уникальная выставка сарматского золотаВ Уфе открылась уникальная выставка сарматского золота
В Сочи продолжают искать унесенных в море мальчиковВ Сочи продолжают искать унесенных в море мальчиков
В США зафиксирован первый летальный исход из-за COVID-2019В США зафиксирован первый летальный исход из-за COVID-2019
Пласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинявшими его в домогательствахПласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинявшими его в домогательствах

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru