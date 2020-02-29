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Греция не пустила четыре тысячи беженцев, прибывших к границе из Турции
29.2.2020 21:14
Фото: akipress.org
Власти Греции отказались пропустить на свою территорию несколько тысяч сирийцев, которые ранее находились в Турции.
После того, как в Анкаре приняли решение об открытии границ с ЕС, к рубежам страны устремилось множество нелегальных беженцев.
Греция отказалась пропустить сирийских беженцев, передают сегодня европейские средства массовой информации. Со ссылкой на пресс-службу правительства страны отмечается, что из Турции к границе подошли по меньшей мере четыре тысячи мигрантов. Как заявил официальный представитель греческих властей Стелиос Петсас, рубежи страны подверглись накануне "нелегальной, организованной массовой атаке". Однако правоохранительные органы сумели предотвратить проникновение мигрантов.
По данным прессы, в субботу, 29 февраля, обстановка на границе продолжает оставаться нестабильной - там фиксируются столкновения между сотрудниками силовых структур и рвущихся через границу беженцами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна открыла свои границы с ЕС для потока беженцев из Сирии, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов. В Европу устремились, по примерным подсчетам, 18 тысяч сирийских беженцев, отметил политик. По словам Эрдогана, за сутки границу могут пересечь до 30 тысяч человек.
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