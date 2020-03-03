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В мире число заразившихся COVID-19 превысило 92 тысячи
12:32
Фото: livejournal.com
На сегодняшний день COVID-19 выявлен у более чем 92 тыс. людей в разных странах, передает агентство "Интерфакс".
При этом более 80 тыс. пациентов - жители материкового Китая.
За пределами КНР количество зараженных увеличилось за минувшие сутки почти на две тысячи человек - общее число сейчас составляет 12087 человек. Наиболее сложной остается эпидемиологическая обстановка в Южной Корее, где больны уже свыше пяти тысяч человек, более тридцати скончались.
На территории Ирана заражены коронавирусом более 2,3 тысячи человек, зафиксировано 77 летальных исходов. Итальянские власти подтвердили сведения о 2036 заболевших, умерло 52 пациента.
В общей сложности в мире, за исключением материковой части Китая, от COVID-19 скончались уже 172 человека. Согласно данным, которые приводит ВОЗ, процент умерших в результате инфицирования новым коронавирусом составляет 3,4% - выше, чем показатели смертности от сезонного гриппа.
Вакцина против COVID-19 пока еще не готова. Ученые лишь констатируют, что коронавирусом существенно более редко болеют дети и подростки. На соответствующие категории пациентов пришлось только по 1% от общего числа заразившихся.
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