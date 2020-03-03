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Названа категория людей, наименее уязвимая для коронавируса
10:32
Фото: vk.com
Дети и подростки меньше всего подвержены заражению новым коронавирусом 2019-nCoV, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследований, которые проводились в России и за рубежом. В частности, китайские специалисты выяснили, что количество пациентов этой категории в стране составило с начала вспышки лишь 2%.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, с момента начала вспышки коронавируса, впервые зафиксированного в конце прошлого года, на долю детей и подростков до 19 лет пришлось лишь 2% от числа заболевших.
Мнение о том, что дети менее подвержены заражению коронавирусом, подтверждают и российские эксперты. Как отметил руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, юное поколение действительно более устойчиво к 2019-nCoV, хотя в ситуации с другими патогенами дети обычно входят в зону риска.
По данным ученых, реже заболевают и подростки. Причиной этого являются особенности иммунной системы в пубертатный период.
Исследователи из России, Китая и других стран сходятся в том, что основная группа риска включает в себя людей, перешагнувших 60-летний рубеж. Дело в том, что к этому возрасту иммунитет ослабевает. Кроме того, из-за различных хронических заболеваний, которые могут иметься у представителей старшего поколения, на фоне вирусных инфекций нередко появляются опасные осложнения.
Ранее китайские врачи пересадили легкие пациенту с коронавирусом.
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