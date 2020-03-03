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Леру Кудрявцеву задело назначение Ольги Бузовой ведущей Премии Муз-ТВ
01:36
Фото: vk.com
Как оказалось, смена ведущих церемонии вручения премий "Муз-ТВ", стала неожиданностью для Леры Кудрявцевой, которая по праву считается бессменной "визитной карточкой" этого канала.
По словам звезды, ее никто не поставил в известность, что в этом году вести шоу будет Ольга Бузова.
Объявление имен новых ведущих церемонии, запланированной на 5 июня 2020 года, стало полной неожиданностью для 28-летней Леры Кудрявцевой, передает Super. По словам звезды, она не ожидала столь подлого поступка от канала, где трудится много лет и лежит ее трудовая книжка.
Кудрявцева пояснила, что дело даже не в том, на кого ее "заменили". К этому она может отнестись спокойно. Ведущую очень задело, что "никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении", отметила она в беседе с журанлистами.
По данным российских СМИ, в этом году ведущей главного музыкального события года в России станет Ольга Бузова.
Ранее историк моды и интерьера Александр Васильев заявил о том, что питерский коллектив Little Big имеет не самое удачное название, группа слишком провинциальна, и потому практически не имеет каких-либо шансов на европейском конкурсе "Евровидение".
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