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Группе Little Big предсказали провал на «Евровидении» в Роттердаме


3.3.2020 22:29
Группе Little Big предсказали провал на «Евровидении» в РоттердамеФото: smi2.net

Питерский коллектив Little Big имеет не самое удачное название, группа слишком провинциальна, и потому практически не имеет каких-либо шансов на европейском конкурсе, заявил историк моды и интерьера Александр Васильев.

Своим мнением по этому поводу ведущий телепередачи "Модный приговор" поделился в радиопрограмме "Говорит Калининград".

Участники этого музыкального коллектива слишком обыкновенные, они имеют "бледный вид" и не могут считаться настоящими фриками, считает Александр Васильев. По его словам, образ артистов этого коллектива создан искусственно. Поэтому в лучшем случае рейв-группа Little Big сможет занять лишь "почетное" 12-е место, заявил историк моды.

Ранее стало известно о том, что именно образованная в 2013 году в Петербурге группа Little Big будет представлять Россию на очередном конкурсе "Евровидение". На этот раз шоу состоится в Роттердаме.

Автор: Злата Богатова

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