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Белые медведи двинулись на юг из-за таяния льдов в Арктике
29.2.2020 19:44
Фото: yktn.ru
Белые медведи устремляются в южном направлении по причине таяния льдов в Арктике, полагают специалисты.
По мнению ученых, вынужденное передвижение арктических хищников может представлять угрозу для самых северных населенных пунктов, передает ТАСС.
Арктические хищники в последнее время вынуждены осваивать не типичные для них территории, сообщил Гыданского заповедника (ЯНАО, Тюменская область) Вячеслав Берлинский. По его словам, белые медведи начали продвигаться на юг из-за того, что в арктических морях уменьшается количество льда, а он жизненно необходим этим животным.
Проблема заключается в постепенном сокращении площади ледового покрова арктических морей, сказал Берлинский. В рамках предстоящих мероприятий по подсчету белых медведей стоит попутно брать и пробы ареала хищников. Руководитель заповедника предположил, что исследование покажет: белый медведь все больше самостоятельно уходит на юг.
По мнению замглавы Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Ильи Мордвинцева, сложившаяся обстановка может представлять собой угрозу для северных поселений. С каждым годом растет количество заходов белых медведей в поселки в Арктике, отметил он.
Ранее ученые выяснили, что причиной массовой гибели китов в период 2014-2016 годов могли стать волны жары. Киты были вынуждены подплывать все ближе и ближе к побережью, так как там находилась вся их еда.
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