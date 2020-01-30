Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа причина массовой гибели китов у берегов Калифорнии

30.1.2020 15:29

Фото: theecology.ru



По мнению американских океанологов, причиной массовой гибели китов в период 2014-2016 годов могли стать волны жары.



Киты были вынуждены подплывать все ближе и ближе к побережью, так как там находилась вся их еда.



Оказавшись на сравнительно небольшой глубине, сотни тихоокеанских горбатых китов начали попадать в ловчие сети, запутывались в них и погибали. Как установили исследователи университета Калифорнии в Санта-Крузе, отчет которых опубликован в журнале Nature Communications, из-за волн жары также изменился цикл размножения токсичных водорослей.



Обычно морские хищники обитают в открытом море. В связи с потеплением воды, которое сильно ударило по крилю, киты начали искать другие источники пищи. Учитывая, что в тот же период существенно возросла численность анчоусов, они двинулись за ними к берегам Калифорнии.



Специалисты отмечают, что волны жары в последнее время происходили не только на суше, но и в Мировом океане, в частности, в его тропических и экваториальных широтах. Так, в 2014 году у побережья Калифорнии и ряда других регионов на западе США сформировалась гигантских размеров область с водой аномальной высокой температуры.



Явление наблюдалось в течение примерно трех лет, границы этой зоны со временем расширялись и достигли Аляски и центральных регионов Тихого океана. Следствием этого стало значительное усиление цветения токсичных водорослей и разнообразные другие негативные факторы, повлекшие за собой существенные перестановки в экосистемах.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:55 ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае 29.1.2020 23:56 Врачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в Челябинске

Врачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в Челябинске 29.1.2020 22:53 Авиакомпании отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса

Авиакомпании отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса 29.1.2020 22:18 Отец Меган Маркл вновь скомпрометировал дочь

Отец Меган Маркл вновь скомпрометировал дочь 29.1.2020 22:00 Жителю Забайкалья за убийство беременной несовершеннолетней грозит пожизненный срок