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Названа причина массовой гибели китов у берегов Калифорнии
30.1.2020 15:29
Фото: theecology.ru
По мнению американских океанологов, причиной массовой гибели китов в период 2014-2016 годов могли стать волны жары.
Киты были вынуждены подплывать все ближе и ближе к побережью, так как там находилась вся их еда.
Оказавшись на сравнительно небольшой глубине, сотни тихоокеанских горбатых китов начали попадать в ловчие сети, запутывались в них и погибали. Как установили исследователи университета Калифорнии в Санта-Крузе, отчет которых опубликован в журнале Nature Communications, из-за волн жары также изменился цикл размножения токсичных водорослей.
Обычно морские хищники обитают в открытом море. В связи с потеплением воды, которое сильно ударило по крилю, киты начали искать другие источники пищи. Учитывая, что в тот же период существенно возросла численность анчоусов, они двинулись за ними к берегам Калифорнии.
Специалисты отмечают, что волны жары в последнее время происходили не только на суше, но и в Мировом океане, в частности, в его тропических и экваториальных широтах. Так, в 2014 году у побережья Калифорнии и ряда других регионов на западе США сформировалась гигантских размеров область с водой аномальной высокой температуры.
Явление наблюдалось в течение примерно трех лет, границы этой зоны со временем расширялись и достигли Аляски и центральных регионов Тихого океана. Следствием этого стало значительное усиление цветения токсичных водорослей и разнообразные другие негативные факторы, повлекшие за собой существенные перестановки в экосистемах.
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