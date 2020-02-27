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На Чукотке для учета белых медведей впервые применят современную систему SMART
27.2.2020 12:34
Фото: norge.ru
Сотрудники нацпарка "Берингия" будут вести мониторинг белых медведей, занесенных в Красную книгу, с использованием системы SMART.
Как сообщает пресс-служба этой особо охраняемой природной территории на Чукотке, таким образом можно будет упростить сбор и анализ данных, избежав потери важной информации.
Предназначенные для этого "ноутбук, пять смартфонов с приложением SMART, пять внешних аккумуляторов для зарядки" были переданы парку Всемирным фондом дикой природы (WWF). Инспекторы, которым предстоит работать с новым оборудованием, уже прошли соответствующее обучение и овладели соответствующими программами.
Современная система проведения учета, оценки состояния популяции животных Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) позволяет существенно упростить сбор и анализ данных. Совершая рейды, сотрудники нацпарка будут загружать сведения о встреченных ими медведях и материалы через специальное приложение в смартфоне.
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