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На Чукотке для учета белых медведей впервые применят современную систему SMARTНа Чукотке для учета белых медведей впервые применят современную систему SMART

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На Чукотке для учета белых медведей впервые применят современную систему SMART


27.2.2020 12:34
На Чукотке для учета белых медведей впервые применят современную систему SMARTФото: norge.ru

Сотрудники нацпарка "Берингия" будут вести мониторинг белых медведей, занесенных в Красную книгу, с использованием системы SMART.

Как сообщает пресс-служба этой особо охраняемой природной территории на Чукотке, таким образом можно будет упростить сбор и анализ данных, избежав потери важной информации.

Предназначенные для этого "ноутбук, пять смартфонов с приложением SMART, пять внешних аккумуляторов для зарядки" были переданы парку Всемирным фондом дикой природы (WWF). Инспекторы, которым предстоит работать с новым оборудованием, уже прошли соответствующее обучение и овладели соответствующими программами.

Современная система проведения учета, оценки состояния популяции животных Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) позволяет существенно упростить сбор и анализ данных. Совершая рейды, сотрудники нацпарка будут загружать сведения о встреченных ими медведях и материалы через специальное приложение в смартфоне.

Ранее в Коми начали надевать спутниковые ошейники на диких северных оленей.

Автор: Злата Богатова

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