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ВОЗ дала оценку действиям Москвы в борьбе с коронавирусом
06:01
Фото: vk.com
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус дал высокую оценку деятельности руководства России и ряда других государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, вспышка которой началась в КНР в конце прошлого года. Вместе с тем, в ВОЗ озабочены ростом числа заболевших за пределами Китая, передает ТАСС.
Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, России прикладывает усилия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Благодаря этому в последнее время в стране не было выявлено новых случаев заражения.
Глава организации также указал на то, что за последние две недели в целом ряде стран, власти которых предприняли достаточно эффективные меры, не зафиксировали новых пациентов с COVID-19. Кроме РФ, в их число входят Бельгия, Вьетнам, Индия, Непал и ряд других.
Несмотря на то, что перечисленные государства очень разные, руководство каждого из них продемонстрировало, насколько действенными могут быть предупредительные мероприятия, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, когда выступал на брифинге в Женеве.
Ранее власти Японии приняли решение закрыть школы в рамках мер по сдерживанию коронавируса.
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