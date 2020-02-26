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В Кузбассе пятеро подростков пришли пьяными в школу
26.2.2020 21:35
Фото: livejournal.com
Родителям подростков, которые явились в школу в состоянии алкогольного опьянения, придется выплатить штраф, сообщает пресс-служба полицейского главка Кемеровской области.
ЧП случилось в городе Анжеро-Судженске.
Как стало известно, родителей пятерых учащихся восьмого класса, которые пришли нетрезвыми в одну из школ города, после инцидента привлекли к административной ответственности.
В ходе проверки, которую сразу же начали правоохранительные органы, установлено, что водку для детей приобрел неизвестный мужчина. Перед началом занятий подростки обратились к нему с просьбой купить спиртное и передали ему деньги.
Употребив алкоголь, мальчики отправились в школу. Состояние пятерых восьмиклассников сразу же вызвало подозрения у педагогов, которые проинформировали о случившемся полицию. Отмечается, что с юношами после ЧП проведена профилактическая беседа.
Ранее в Саратове были задержаны двое подростков, готовивших массовое убийство.
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