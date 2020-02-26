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В Саратове задержаны подростки, готовившие массовое убийство
26.2.2020 20:16
Фото: tvzvezda.ru
ФСБ распространила видеоматериал, на котором запечатлены задержанные несовершеннолетние, дающие признательные показания.
По словам подростков, они готовили вооруженное нападение.
Следственные органы Саратовской области ранее возбудили уголовное дело по факту подготовки убийства, которое планировалось несколькими лицами, вступившими в предварительный сговор.
Судя по кадрам, сегодня распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в качестве мотива один из задержанных назвал желание отомстить. При этом подросток 2005 г.р. пояснил, что для него не было принципиальным количество жертв нападения. Задержанный вместе с ним сверстник заявил, что "рассчитывал примерно на 40 человек".
По словам одного из юношей, тема массовых убийств в учебных заведениях начала интересовать его примерно год назад.
В ЦОС ФСБ пояснили, что двое подростков были задержали в заброшенном бомбоубежище. В нем они хранили обрез охотничьего ружья, которое предполагали использовать во время нападения. Кроме того, несовершеннолетние признались, что намеревались применять самодельные зажигательные смеси.
Ранее стало известно о ЧП в Ульяновске, где подросток ранил учительницу ножом во время конфликта.
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