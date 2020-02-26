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В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницу


26.2.2020 19:57
В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницуФото: v-moldove.ru

Ученик восьмого класса был задержан дома у отца, после того как скрылся с места ЧП.

В ходе предварительной проверки было установлено, что между педагогом и подростком не было конфликтов, сообщили представители регионального СУ СКР.

Следователи уже провели обыск дома у юноши, изъяв все его гаджеты для изучения, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР отмечается, что нападение, предположительно, было беспричинным.

В ведомстве пояснили, что продолжается допрос очевидцев, а также учителей и школьников - всех, кто может располагать ценной для расследования информацией.

Известно также, что родители подростка развелись. Восьмиклассник и его младшая сестра проживают с матерью, однако после инцидента юноша отправился к отцу, где и был задержан бойцами Росгвардии. Ни на каком учете школьник в прошлом не состоял.

По факту ЧП следственные органы Ульяновской области уже возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Преступление было совершено в школе № 81 города Ульяновска. Около 10:45, когда шел урок алгебры и геометрии, 15-летний подросток ударил учительницу кухонным ножом в живот. Педагога доставили в больницу и прооперировали.

Ранее появились сведения о том, что напавший на ребенка подросток из Кандалакши может быть причастен к убийству еще одного мальчика.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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