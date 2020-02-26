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В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницу
26.2.2020 19:57
Фото: v-moldove.ru
Ученик восьмого класса был задержан дома у отца, после того как скрылся с места ЧП.
В ходе предварительной проверки было установлено, что между педагогом и подростком не было конфликтов, сообщили представители регионального СУ СКР.
Следователи уже провели обыск дома у юноши, изъяв все его гаджеты для изучения, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР отмечается, что нападение, предположительно, было беспричинным.
В ведомстве пояснили, что продолжается допрос очевидцев, а также учителей и школьников - всех, кто может располагать ценной для расследования информацией.
Известно также, что родители подростка развелись. Восьмиклассник и его младшая сестра проживают с матерью, однако после инцидента юноша отправился к отцу, где и был задержан бойцами Росгвардии. Ни на каком учете школьник в прошлом не состоял.
По факту ЧП следственные органы Ульяновской области уже возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Преступление было совершено в школе № 81 города Ульяновска. Около 10:45, когда шел урок алгебры и геометрии, 15-летний подросток ударил учительницу кухонным ножом в живот. Педагога доставили в больницу и прооперировали.
Ранее появились сведения о том, что напавший на ребенка подросток из Кандалакши может быть причастен к убийству еще одного мальчика.
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