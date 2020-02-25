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Напавший на школьника подросток из Кандалакши может быть причастен к убийству другого ребенка
25.2.2020 22:30
Фото: kompromat.wiki
Правоохранительные органы Мурманской области подтвердили, что 15-летний подросток, обвиняемый в покушении на убийство ребенка в Кандалакше, ранее уже попадал в поле зрения полиции. По данным регионального главка МВД, семья этого парня еще четыре года назад была поставлена на учет.
В полиции пояснили, что в 2018 году подросток отбывал тридцать суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, который находится в Мончегорске. Кроме того, межмуниципальный отдел МВД России "Кандалакшский" подавал ходатайство о том, что школьника необходимо изолировать от общества, поместив в спецучреждение закрытого типа.
Учитывая диагноз, который врачи поставили школьнику, суд отказался удовлетворить это ходатайство. К уголовной ответственности парня не могли привлечь из-за его возраста.
По данным МВД, после нового инцидента в Кандалакшском отделе полиции проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлено, насколько полно и качественно там проводилась профилактическая работа.
Ранее в прессе распространились сообщения о том, что подросток в прошлом утопил 8-летнего ребенка. Никаких мер после случившегося предпринято не было. Как пишут местные СМИ, "бездействовали все - родители, школа, контролирующие органы".
Напомним, 21 февраля под Мурманском подросток пытался убить ребенка. К счастью, 11-летний школьник остался жив, его спасли случайные прохожие. Подозреваемый задержан и уже арестован, его обвиняют в покушении на убийство ребенка.
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