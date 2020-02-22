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Под Мурманском подросток пытался убить ребенка
22.2.2020 15:15
Фото: livejournal.com
Жестоко избив 11-летнего мальчика, юный житель Кандалакши (Мурманская область) закопал его в снег и скрылся. К счастью, ребенок остался жив и смог рассказать о том, что случилось.
В результате было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего школьника.
По версии следствия, 21 февраля подросток 2004 г.р., находясь на улице Новой, напал на 11-летнего ребенка. Избив мальчика, он пытался задушить потерпевшего. Когда ребенок потерял сознание, злоумышленник решил, что тот умер. Закопав жертву в снег, подозреваемый скрылся.
Случайные прохожие заметили ребенка в сугробе и сразу же вызвали к месту ЧП скорую. Мальчик был доставлен в больницу, по словам врачей, он поправится. На теле ребенка имелись следы применения насилия, отметили в СУ СКР по региону.
По данным местных СМИ, подросток, подозреваемый в нападении на ребенка, в прошлом уже попадал в поле зрения полиции и социальных служб.
Ранее стало известно о задержании в Оренбурге четырех подростков, которые подозреваются в нападении на прохожего. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он вскоре скончался. В результате уголовное дело было переквалифицировано на более серьезную статью.
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