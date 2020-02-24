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В Германии при наезде машины на зрителей карнавала пострадали более 50 человек
13:31
Фото: tag24.de
Согласно уточненным данным, не менее пятидесяти человек получили травмы во время ЧП в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен).
Как передает таблоид Bild, в числе пострадавших - восемнадцать детей.
Обстоятельства умышленного наезда автомобиля на зрителей карнавального шествия в Фолькмарзене выясняет полиция.
Личность водителя, который направил транспортное средство в скопление людей, уже установлена. По данным местных правоохранителей, за рулем автомобиля находился 29-летний житель Фолькмарзена, в прошлом уже имевший проблемы с законом.
Подозреваемого, который был задержан сразу после инцидента, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства, при которых он получил ранения, не уточняются. Мотивы преступления выясняются.
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