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В Германии автомобиль въехал в толпу людей
24.2.2020 19:03
Фото: ostwest.tv
ЧП случилось во время карнавала, который проводился в немецком городе Фолькарзене (федеральная земля Гессен).
Водитель автомобиль умышленно направил его в толпу зрителей, пишут германские СМИ со ссылкой на представителей местных экстренных служб.
В результате аварии травмировано не менее пятнадцати человек, сообщает издание Waldeckische Landeszeitung. Уточняется, что водитель, предположительно, действовал умышленно. Как рассказывают очевидцы, он въехал в толпу зрителей, протаранив перед этим ограждение.
Злоумышленника задержали сразу после инцидента, мотивы его действий выясняются.
На месте ЧП сейчас продолжают работу экстренные службы. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Сведений о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Ранее выяснилось, что стрелок из другого города федеральной земли Гессен - Ханау в прошлом году писал жалобы в Генпрокуратуру ФРГ. Несколько дней назад он устроил стрельбу в кальянных. Жертвами инцидента стали девять человек, включая мать нападавшего.
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