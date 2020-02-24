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В Индии во время протестных акций погибли четыре человека
12:38
Фото: vk.com
В результате продолжающихся в Индии манифестаций за последние дни погибли не менее четырех человек.
Среди жертв - полицейский, передает Anadolu Ajansi.
Со ссылкой на источники в экстренных службах страны сообщается, что жертвами столкновений протестующих с силовиками стали четыре человека - трое манифестантов и один сотрудник полиции.
Причиной манифестаций, не утихающих с прошлого года, остается закон о гражданстве. Беспорядки усилились на фоне прибытия в Индию главы США Дональда Трампа. Как сообщают индийские СМИ, участники протестных акций забрасывали правоохранителей камнями, поджигали машины и громили магазины.
Новый закон в Индии, против которого выступают демонстранты, гарантирует право гражданства представителям немусульманских меньшинств, пострадавшим от преследования в Афганистане, Бангладеш и Пакистане. По мнению недовольных граждан, изменения законодательства могут ущемлять права мусульман.
В конце прошлого года протестующие сожгли пять поездов и 15 автобусов во время манифестаций в штате Западная Бенгалия.
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