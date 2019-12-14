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В Индии протестующие сожгли пять поездов и 15 автобусов
14.12.2019 20:21
Фото: ednews.net
Во время беспорядков, охвативших индийский штат Западная Бенгалия, были сожжены по меньшей мере пять железнодорожных составов и пятнадцать автобусов, передает телевизионный канал NDTV.
Наиболее сложной обстановка остается на территории округа Муршидабад.
Пассажира дали возможность покинуть транспорт, сожженный во время беспорядков в Индии, отмечает канал. Информации о пострадавших из официальных источников пока не поступало. Вместе с тем, в округе Муршидабад протестующие разгромили ряд железнодорожных станций и избили работающий на них персонал.
Акции протеста начались в связи с планами принятия новой версии закона о гражданстве. Участники манифестаций продолжают блокировать автомобильные и железные дороги, бросая в проезжающий транспорт камни. После того, как протестующие начали громить магазины, администрация штата Западная Бенгалия выразила готовность использовать специальные меры, вплоть до самых жестких.
Законопроект, на текущий момент уже получивший официальное одобрение, подразумевает предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии в упрощенном порядке. Речь идет о жителях Афганистана, Бангладеш и Пакистана, которым на родине пришлось столкнуться с притеснениями. При этом действие документа не распространяется на мусульман и граждан других государств региона, включая Непал и Шри-Ланку.
Закон, касающийся лиц, которые исповедуют буддизм, джайнизм, индуизм, сикхизм и христианство, сразу же вызвал бурную реакцию среди мусульман. Они начали выражать недовольство в связи с тем, что документ нарушает конституцию. Ведь основной закон провозглашает равенство для всех, независимо от религии.
Кроме того, против закона выступили и некоторые национальные группы - по мнению их членов, гражданство теперь легко смогут получить многочисленные беженцы из Бангладеш, которые ранее нашли в Индии убежище. Однако это может представлять угрозу для местного населения, убеждены представители ряда национальных объединений.
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