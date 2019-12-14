ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для США
Эрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для США
Франция попросила у России останки соратника Наполеона
Франция попросила у России останки соратника Наполеона
На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа
 На выставке в Аугсбурге представят раритеты царских коллекций из Петергофа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для СШАЭрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для США
В Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, напавшего на свою мать с ножомВ Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, напавшего на свою мать с ножом
Франция попросила у России останки соратника НаполеонаФранция попросила у России останки соратника Наполеона
В команде Тутберидзе отреагировали на критику Загитовой, приостановившей карьеруВ команде Тутберидзе отреагировали на критику Загитовой, приостановившей карьеру
В Удмуртии провалились под лед и погибли двое рыбаковВ Удмуртии провалились под лед и погибли двое рыбаков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Индии протестующие сожгли пять поездов и 15 автобусов


14.12.2019 20:21
В Индии протестующие сожгли пять поездов и 15 автобусовФото: ednews.net

Во время беспорядков, охвативших индийский штат Западная Бенгалия, были сожжены по меньшей мере пять железнодорожных составов и пятнадцать автобусов, передает телевизионный канал NDTV.

Наиболее сложной обстановка остается на территории округа Муршидабад.

Пассажира дали возможность покинуть транспорт, сожженный во время беспорядков в Индии, отмечает канал. Информации о пострадавших из официальных источников пока не поступало. Вместе с тем, в округе Муршидабад протестующие разгромили ряд железнодорожных станций и избили работающий на них персонал.

Акции протеста начались в связи с планами принятия новой версии закона о гражданстве. Участники манифестаций продолжают блокировать автомобильные и железные дороги, бросая в проезжающий транспорт камни. После того, как протестующие начали громить магазины, администрация штата Западная Бенгалия выразила готовность использовать специальные меры, вплоть до самых жестких.

Законопроект, на текущий момент уже получивший официальное одобрение, подразумевает предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии в упрощенном порядке. Речь идет о жителях Афганистана, Бангладеш и Пакистана, которым на родине пришлось столкнуться с притеснениями. При этом действие документа не распространяется на мусульман и граждан других государств региона, включая Непал и Шри-Ланку.

Закон, касающийся лиц, которые исповедуют буддизм, джайнизм, индуизм, сикхизм и христианство, сразу же вызвал бурную реакцию среди мусульман. Они начали выражать недовольство в связи с тем, что документ нарушает конституцию. Ведь основной закон провозглашает равенство для всех, независимо от религии.

Кроме того, против закона выступили и некоторые национальные группы - по мнению их членов, гражданство теперь легко смогут получить многочисленные беженцы из Бангладеш, которые ранее нашли в Индии убежище. Однако это может представлять угрозу для местного населения, убеждены представители ряда национальных объединений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В красноярском зоопарке погиб жирафВ красноярском зоопарке погиб жираф
Путин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировойПутин: Европарламент беспардонно искажает факты о Второй мировой
В Таиланде шесть человек стали жертвами внезапного похолоданияВ Таиланде шесть человек стали жертвами внезапного похолодания
В Москве загорелся склад с тканямиВ Москве загорелся склад с тканями
Путин сменил двух губернаторовПутин сменил двух губернаторов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 954


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru