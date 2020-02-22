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Стрелок из Ханау в прошлом году писал жалобы в Генпрокуратуру ФРГ


22.2.2020 14:45
Стрелок из Ханау в прошлом году писал жалобы в Генпрокуратуру ФРГФото: vk.com

В 2019 году подозреваемый обращался с официальной жалобой на некоторую тайную организацию, которая "внедряется в головы людей", заявил глава германского ведомства Петер Франк. По его словам, стрелок из Ханау пытался рассказать о том, как эта организация пытается "влиять на происходящее в мире".

Глава Генпрокуратуры ФРГ Петер Франк подтвердил информацию, которая появилась в СМИ, о том, что мужчина, устроивший стрельбу в кальянных города Ханау (федеральная земля Гессен), выходил на контакт с ведомством. В прошлом году от подозреваемого поступила официальная жалоба на некую тайную организацию.

Информируя об организации, которая "внедряется в головы людей" и пытается оказывать влияние "на происходящее в мире", заявитель не обнаруживал никаких ксенофобских взглядов, отметил Франк.

По версии следствия, подозреваемый страдал от расстройства психики, которое сопровождалось ярко выраженной манией преследования. Являясь сторонником разнообразных теорий заговора, мужчина устроил стрельбу из расистских соображений.

Первоначально сообщалось, что жертвами инцидента в городе Ханау стали восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения. По данным СМИ, вскоре после стрельбы правоохранительные органы немецкой земли Гессен уже задержали подозреваемого. Однако выяснилось, что мужчина не причастен к случившемуся.

По последним официальным данным, в результате вооруженного нападения погибли девять человек.  Сначала 43-летний гражданин ФРГ Тобиас Р. расстрелял посетителей двух кальянных, а потом открыл огонь на одной из площадей Ханау. В числе жертв нападения - пять турецких граждан.

Тело стрелка позже обнаружили в его квартире, рядом находилась еще одна жертва. По данным германских СМИ, злоумышленник расправился с собственной матерью. В ходе обыска были найдены видеоматериалы, на которых стрелок из Ханау пытается сформулировать мотивы, толкнувшие его на преступление.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

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