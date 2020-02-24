Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило курс

24.2.2020 18:19

Фото: molodeznoe.tv



Судно, способное участвовать в продолжении строительства "Северного потока - 2", переменило курс и сейчас следует к Шри-Ланке, передает ТАСС.



Трубоукладчик "Академик Черский" находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот", начиная с 2016 года.



Судя по данным портала Vesselfinder, судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное достроить "Северный поток-2", поменяло свой курс. Сейчас оно движется в сторону Шри-Ланки. Предполагается, что в порт Коломбо корабль прибудет уже завтра, 24 февраля. Судно ранее покинуло дальневосточную Находку и ушло в направлении Сингапура, после чего в СМИ появились сведения о том, что "Академик Черский" будет там 22 февраля.



О новых ограничениях со стороны американских властей стало известно в середине декабря, когда Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, начавшийся 1 октября. Согласно этому документу, вводились санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".



Вскоре после этого из Балтийского моря вывели судна-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые ранее были заняты в осуществлении проекта "Северный поток - 2".



Как заявлял ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, в распоряжении РФ пока нет судов, которые бы могли производить укладку труб по дну Балтийского моря для создания "Северный поток - 2". Вместе с тем, наша страна, создавшая атомные ледоколы и подводные лодки, успешно справится и с этой задачей.



Учитывая, что разработка будет вестись с нуля, пояснял Рахманов, этот процесс может продолжаться несколько лет. В частности, мероприятия по проектированию судна, способного на выполнение подобных задач, могут занять примерно от полутора до двух лет. Три-четыре года потребует строительство российского трубоукладчика, сообщал глава ОСК.



Автор: Злата Богатова

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