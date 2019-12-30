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Allseas не будет возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
30.12.2019 17:59
Фото: marinetechnologynews.com
Строительный флот швейцарской компании Allseas на текущий момент покинул акваторию Балтийского моря, передает ТАСС. Официальные представители организации пояснили, что трубоукладчики, задействованные в строительстве "Северного потока - 2", сейчас готовятся к участию в других проектах.
Как стало известно, из Балтийского моря вывели судна-трубоукладчики компании Аllseas, которые ранее были заняты в осуществлении проекта "Северный поток - 2". По данным ТАСС, техника демобилизована для подготовки к другой работе.
Компания Allseas, участвовавшая в прокладке трубопровода, приняла решение о приостановке деятельности, из-за новых ограничений, которые ввели Соединенные Штаты. Сразу после этого швейцарцы отозвали суда из Балтики.
20 декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. В частности, он предусматривал новые санкции, которые распространяются на компании, участвующие в работах по строительству российских газопроводов.
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назвали примерные сроки создания судна-трубоукладчика в России. Как заявил руководитель ОСК Алексей Рахманов, работы по проектированию и производству могут занять несколько лет. Учитывая, что разработка будет вестись с нуля, пояснил он, от полутора до двух лет понадобится на проектирование, три-четыре года потребует строительство.
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