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В ОСК назвали сроки создания судна-трубоукладчика в России
00:28
Фото: arms-expo.ru
На сегодняшний день Россия пока еще не располагает судами, способными уложить трубы по дну Балтийского моря, сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Работы по проектированию и производству могут занять несколько лет.
Сейчас у РФ нет судов, которые бы могли производить укладку труб по дну Балтийского моря для создания "Северный поток - 2", заявил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. На эту тему он высказался в эфире телевизионного канала "Россия 24".
Как заявил Рахманов, Россия, создавшая атомные ледоколы и подводные лодки, успешно справится и с этой задачей. Учитывая, что разработка будет вестись с нуля, пояснил он, процесс может продолжаться несколько лет. В частности, мероприятия по проектированию судна, способного на выполнение подобных задач, могут занять примерно от полутора до двух лет. Три-четыре года потребует строительство российского трубоукладчика, отметил глава ОСК.
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