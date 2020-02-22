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Ученые назвали новый вид улиток в честь Греты Тунберг
22.2.2020 22:28
Фото: france24.com
Специалисты выразили надежду на то, что их шаг сможет привлечь большее внимание к проблеме глобального потепления, передает ТАСС.
В честь юной защитницы экологии названы крупные сухопутные улитки, обнаруженные натуралистами в Брунее.
Ученые нашли представителей ранее еще неизвестного вида крупных сухопутных улиток на территории Брунея. Исследователи решили дать им название в честь юной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. Рассказом о своем открытии ученые поделились в статье, которую опубликовал научный журнал Biodiversity Data Journal.
По словам первооткрывателя улитки и участник проекта Taxon Expeditions Джонатана Джима, он и его коллеги вынуждены признать, что именно следующему поколению, к которому принадлежит Грета Тунберг, придется решать возникшие еще до их появления на свет климатические проблемы. Дав улитке имя школьницы, исследователи надеются, что молодежь сможет справиться с этой непростой задачей.
Ранее обитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя.
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