Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Обитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя

12.12.2019 07:01

Фото: russianamerica.tv



Главную роль при выборе имени сыграли музыкальные пристрастия первооткрывателя клеща - он на протяжении многих лет является большим поклонником группы "Кино" и ее лидера Виктора Цоя. Творчество этого коллектива ученый прослушивает во время работы.



Название представителям нового вида панцирного клеща, которые обитают в Малайзии, дал биолог Сергей Ермилов, сообщает ТАСС.



Как отмечается на сайте Тюменского госуниверситета со ссылкой на публикацию в научном издании Systematic & Applied Acarology, российский ученый назвал клеща в честь известного отечественного исполнителя Виктора Цоя.



Клещей, встречающихся в подстилке тропических лесов, отыскали ранее зоологи из Словакии и в целях идентификации передали образцы в ТюмГУ, где работает Сергей Ермилов. На сегодняшний день он считается одним из наиболее авторитетных специалистов в мире по панцирным клещам.



После тщательного анализа полученных образцов выяснилось, что среди них имеется клещ нового вида. В честь рок-артиста он получил имя Trachyoribates viktortsoii. По словам Ермилова, творчество Цоя сыграло в его жизни особую роль, и по сей день он во время работы слушает его песни.



Автор: Злата Богатова

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