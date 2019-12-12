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Обитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя
12.12.2019 07:01
Фото: russianamerica.tv
Главную роль при выборе имени сыграли музыкальные пристрастия первооткрывателя клеща - он на протяжении многих лет является большим поклонником группы "Кино" и ее лидера Виктора Цоя. Творчество этого коллектива ученый прослушивает во время работы.
Название представителям нового вида панцирного клеща, которые обитают в Малайзии, дал биолог Сергей Ермилов, сообщает ТАСС.
Как отмечается на сайте Тюменского госуниверситета со ссылкой на публикацию в научном издании Systematic & Applied Acarology, российский ученый назвал клеща в честь известного отечественного исполнителя Виктора Цоя.
Клещей, встречающихся в подстилке тропических лесов, отыскали ранее зоологи из Словакии и в целях идентификации передали образцы в ТюмГУ, где работает Сергей Ермилов. На сегодняшний день он считается одним из наиболее авторитетных специалистов в мире по панцирным клещам.
После тщательного анализа полученных образцов выяснилось, что среди них имеется клещ нового вида. В честь рок-артиста он получил имя Trachyoribates viktortsoii. По словам Ермилова, творчество Цоя сыграло в его жизни особую роль, и по сей день он во время работы слушает его песни.
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