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В Германии задержан мужчина, устроивший стрельбу в кальянных


05:42
В Германии задержан мужчина, устроивший стрельбу в кальянных Фото: tag24.de

В результате инцидента, случившегося накануне вечером в городе Ханау, погибли восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Правоохранительные органы немецкой земли Гессен уже задержали подозреваемого.

Как пишут германские СМИ, полиции уже удалось задержать подозреваемого в причастности к стрельбе на западе Германии, где погибли восемь человек.

Предположительно, убитые и раненые были этническими курдами. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.

Расследование продолжается. По данным прессы со ссылкой на источники в правоохранительных органах земли Гессен, убийца действовал в одиночку.

Сведений о личности подозреваемого и вероятных мотивах нападения пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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