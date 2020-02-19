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В Германии задержан мужчина, устроивший стрельбу в кальянных
05:42
Фото: tag24.de
В результате инцидента, случившегося накануне вечером в городе Ханау, погибли восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.
Правоохранительные органы немецкой земли Гессен уже задержали подозреваемого.
Как пишут германские СМИ, полиции уже удалось задержать подозреваемого в причастности к стрельбе на западе Германии, где погибли восемь человек.
Предположительно, убитые и раненые были этническими курдами. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Расследование продолжается. По данным прессы со ссылкой на источники в правоохранительных органах земли Гессен, убийца действовал в одиночку.
Сведений о личности подозреваемого и вероятных мотивах нападения пока не поступало.
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